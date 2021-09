Déborah DELAGE

PHILEUM est un Cabinet de conseil en recrutement spécialisé en approche directe et évaluation de cadres, dexperts et de dirigeants.



Spécialisés par métiers, les Consultants du Cabinet capitalisent aujourdhui sur plus de 15 ans dexpérience acquises tout au long de leur parcours professionnel en Entreprise, comme en Cabinet.



Les membres du Pôle Sourcing justifient quant à eux dune expérience confirmée en méthodologies de Recherche adaptées, diversifiées et multicanales afin de répondre finement et efficacement aux attentes spécifiques des organisations et des stratégies Ressources Humaines.



Notre expertise Métiers

. Systèmes dInformation, Télécommunications / Juridique, Avocats, Notaires & PI

. High Technology, Web 3.0 & Mobilité / Ressources Humaines

. Marketing, Communication Digitale / Finance, Comptabilité

. Logistique, Production / Achats, Commercial



Nos secteurs de prédilection

. Immobilier, BTP / Juridique, Banque & Assurance

. Industrie / Service, Conseil

. IoT, Digital / Luxe, Distribution

. Technologies de lInformation / Santé



Léquipe du Cabinet PHILEUM accompagne également ses Partenaires dans des prestations de services sur mesure afin de contribuer durablement à la performance et la cohérence de leurs Ressources Humaines.



Nos autres domaines dintervention sont :

. Talent Management Assessment

. GPEC Gestion Prévisionnelle de lEmploi & des Compétences.

. RPO Recruitment Process Outsourcing,



Le Cabinet PHILEUM est membre du syndicat SYNTEC Conseil en Recrutement et de lassociation A Compétence Egale.