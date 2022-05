J'ai plusieurs années d’expériences dans le domaine de la formation initiale et continue, dans le domaine de l’emploi et du recrutement, mon intérêt se porte depuis longtemps les problématiques d’adéquation entre les individus et l’entreprise et sur l’évolution des métiers.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Entretiens professionnels

Recrutement

Sourcing