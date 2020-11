Déborah Jauffret PRO

IT&M Régions est une entreprise de service numérique qui intervient dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre de vos projets informatiques.

Aussi, elle vous accompagne dans la gestion de vos systèmes d'informations et en support en infrastructure.



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Gestion de portefeuille

Suivi commercial et administratif

Relation fournisseurs

Community management

Gestion de la relation client

Fidélisation client

Gestion de projet

Prospection commerciale