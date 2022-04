Defer LAURENT

Ingénieur qualité pour la société TRIGO.



Intervention pour de grands noms de l'industrie automobile et aéronautique: BOSCH, SNECMA, MECAPLAST...



Intervention dans divers secteur technologique: forge, fonderie, caoutchouc, plasturgie, décolletage, emboutissage...



Exemples de missions:

> Mission au moyen Orient (Israël) pour SNECMA groupe (SAFRAN). Mise en place d’une surveillance tierce partie chez un fournisseur de pièces forgées suite à crise qualité.

- Investigation et Audit des processus de production

- Diagnostic et du système qualité et de son application.

- Recherche de root cause (G8D, 5 WHY, ISHIKAWA)

- Définition de plan d’actions

- Proposition et Mise en place d'outils d'amélioration de performance.

- Formation du fournisseur aux méthodes d'analyse root cause et sécurisation client.

Retour du fournisseur dans les BEST SUPPLIERS.



> Mission en Europe pour le groupe BOSCH (division système de freinage). Suite à incidents clients récurrents provoqués par les fournisseurs, mission d’investigation, audit produit/processus, analyse de root cause (G8D, 5WHY, ISHIKAWA, PDCA), suivi de plan d’actions, mesure des résultats. Suppression des défauts récurrents.



> Auditeur interne et fournisseur produit/processus en vie série (référentiel VDA, FIEV, ISO TS) incluant les revues d’AMDEC, plan de surveillance, résultats MSP. (BOSCH). Qualification des processus pour production vie série.



> groupe BOSCH (division freinage hydraulique), Pilotage du service AQF et d’un panel de fournisseurs internationaux (100) et multi technologique. Homologation EI, gestion des réclamations, sécurisation des livraisons. Réduction des perturbations de lignes d’assemblage.

Qualité Projet



> Responsable Développement qualité de nouveaux composants intégrés dans de nouveaux projets en collaboration avec les services étude/achats/méthode. Objectif : homologation vie série « bon du premier coup ».

Présentation du projet au client constructeur (PSA, RENAULT, FORD, DAILER CHRYSLER)



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Qualité

Qualité Fournisseurs

Resolution de probleme