Défi L'express Grandes Ecoles SCIENCESPO RENNES

Depuis 2009, SciencesPo Rennes participe chaque année au Défi Grandes Ecoles, organisé par le magazine L'Express.



Défi opposant chaque année 14 grandes écoles françaises, il permet à une équipe de 10 étudiants de penser, concevoir, créer et enfin vendre un supplément sur sa ville.



Véritable projet d'équipe, la création d'un magazine de A à Z permet de découvrir tous les secteurs indispensables au monde de la presse écrite : choix et rédaction des articles, photographie, vente d'espaces publicitaires, organisation promotionnelle, vente directe, communication...





Depuis 2009, toutes les équipes qui ont successivement défendu les couleurs de SciencesPo Rennes se sont investi avec réussite.



Cette année encore, 25ème anniversaire du Défi, l'équipe rennaise a décroché la 3ème place du concours, confirmant encore une fois le sérieux, le dynamisme mais aussi l'expertise propres aux étudiants du 104 Boulevard de la Duchesse Anne.



Mes compétences :

Rédaction

Photographie

Comunity Manager

Vente directe

Démarchage commercial B to B

Vente d'espaces publicitaires