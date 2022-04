Catherine MACABIAU

ASSISTANTE PERSONNELLE PREMIUM

Spécialisée dans le Marketing et communication, stratégie & opérationnel.

Développement image de marque et notoriété de qualité



Très tôt, je me suis affirmée en tant qu’organisatrice et j’ai assumé des fonctions à responsabilités. Mes postes d’assistante de direction m’ont permis de vivre de véritables « one to one » aux côtés de dirigeants de haut niveau et à forte personnalité. Les accompagner dans les spécificités de leur fonction, en toute confiance et avec une réelle disponibilité, a assis mes propres compétences et a aiguisé mes qualités naturelles à définir les priorités dans la gestion du stress lié à cet emploi. Je sais faire preuve d’un véritable engagement afin trouver des solutions et déceler les ouvertures possibles.

En tant que responsable de communication, j’ai l’habitude d’être le chef d’orchestre de tous les intervenants. De l’agence de communication, à l’agence web et les imprimeurs, je suis la préparation et la mise en place des différents outils tels que brochures, pubs, sites web pour une diffusion nationale et internationale. Je sais être le garant d’une image définie tant dans le visuel que dans les mots mais aussi être le pilier de son référencement.

A ce jour, je recherche une nouvelle aventure à vivre dans mes domaines de prédilection à savoir le luxe, la beauté et le bien-être voire les arts. Mes différentes expériences de Monaco à Biarritz me permettent de revendiquer une véritable expertise en commercialisation, communication et développement. J’ai toujours ouvert la route aux équipes et je sais passer le relais tout en gardant un regard bienveillant et attentif sur l’évolution en cours.



Mes compétences :

Relations Presse

Communication

Relations Publiques

Management

Internet

Web 2

Community Manager

Presse

Media

Stratégie Communication

Conseil Personnel

Marketing

Assistanat Direction

Mediation

Art