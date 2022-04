Défibrillateur RESTENVIE

Http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/vod/10032-maladies-cardio-vasculaires-ennemi-public-no1/jacques-beaune-claire-mounier-vehier



Les chiffres parlent d'eux-mêmes: en France, chaque année, 50000 personnes meurent d'arrêt cardio-respiratoire et 40000 autres accidents domestiqes.

Ce chiffre reflètent le manque d'équipement en défibrillateurs cardiaques et en formations aux premiers secours... Ce sont autant de drames familiaux, de deuils, et de traumatismes.

Pour les entreprises, cela se traduit par une détérioration de l'ambiance au travail, une hausse de l'absantéisme et des centaines de milliers de journées de travail perdues...



Les instances internationales de la santé estiment qu'avec une bonne couverture du territoire, il serait facile de sauver 30% des victimes d'arrêts cardio-respiratoires, soit 20000 personnes chaque année.



Le défibrillateur, objet magique?

Le défibrillateur est un mini-ordinateur qui permet de relancer le rythme cardiaque lorsqu'une personne s'est écroulée et qu'elle ne respire plus ou très irrégulièrement.

Conçu initialement pour les seuls professionnels de la santé et en particulier pour les équipes d'urgence, le défibrillateur cardiaque est devenu accessible à tout public.



Des gestes simples parfaitement effectués:

La Fédération Française de Cardiologie recommande trois types d'actions afin de suivre "la chaîne de survie". Face à une personne en arrêt cardio-respiratoire il faut:

1. Appeler immédiatement les secours

2. Effectuer un massage cardiaque

3. Défibriller



Passées les 10 minutes, la victime décède.

Chaque seconde compte!

En cas d'arrêt respiratoire, le sauveteur occasionnel doit impérativement avoir défibrillé dans les 3 à 5 minutes maximum suivant l'écroulement de la victime.



Pour éviter ces traumatismes, Restenvie propose le package: DEFIBRILLATEUR + FORMATION PROFESSIONNELLE



Mes compétences :

Cardiologie

Formation

Formation professionnelle

Massage

Premiers secours

Secourisme