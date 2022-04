Je suis DEGUI RABE travaille chez Pharmacie Zuenoula depuis plus vingt ans comme vendeur et Chargé de Commandes. Je prépare les commandes, les émet, les réceptionne, les introduis en machine, gère les prix, les stocks, les réclamations, les retours etc. ,



Mes compétences :

Esprit d'ouverture

Rigueur