Deguine THIERRY

GROUP INTERFACE COMMUNICATION. MONTREZ QUE VOUS EXISTEZ ,COMMUNIQUEZ !!!

PROVOQUEZ ,INTERPELLEZ, SOYEZ AUDACIEUX,SOYEZ DIFFERENT,SOYEZ DEVANT.

Nous intervenons depuis bientôt 10 ans comme concepteurs et fabricants de communication visuelle et publicité sur lieu de vente auprès d'annonceurs directs, d'agences de communication, bureaux de fabrication et plates forme spécialisées .

notre activité est aujourd'hui divisée en trois sites proches les uns des autres avec des parcs machines dédiés aux besoins de la communication sur point de vente , sérigraphie grand format , offset moyen et grand format, impression et découpe numérique , ainsi qu'une unité de façonnage, kitage et logistique afin de vous accompagner même sur la route. Le siège de cette organisation est situé sur la proximité de Tours à 55mns en TGV de Paris



Notre clientèle est principalement constituée de MARQUES & ENSEIGNES avec réseaux/points de vente implantés en France et en Europe

Notre PLUS, l'accompagnement de la prise de brief à la livraison sur les points de vente.

Notre DIFFERENCE , notre REACTIVITE , notre CREATIVITE et notre CAPACITE à gérer du challenge nous permettent de vous apporter des solutions performantes et attractives dans votre investissement car, nous connaissons notre métier.

Notre FIERTE les enseignes de forte notoriété Nationale et Internationale qui nous font confiance et sont notre raison d'être.





Mes compétences :

Stratégie de communication