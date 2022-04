Dehbia SACI

Depuis près de 02 ans au contact de l’humain, dans le secteur des services auprès des entreprises, principalement dans les services liés au recrutement, mon objectif est de rendre toujours plus efficace mes méthodes de travail pour satisfaire les besoins en recrutement des clients, et de répondre au mieux à la demande des candidats.



Curiosité, implication, qualité des contacts, une forte capacité d'analyse et d'écoute, un esprit « services », sont des atouts qui m'ont permis de démontrer ma forte capacité d'adaptation, au travers des challenges qui m'ont été confiés.



Consultant en recrutement, je prends en charge les missions de recrutement de cadres dirigeants et non cadres, en travaillant sur différents secteurs d’activité au niveau national:

-Grande distribution( directeurs, chef de rayons...)

-Hôtellerie/ restauration( cuisine, personnel de réception et d’étage, moniteurs d'activités nautiques...)

-Industrie

-Automobile/BTP( chef d'atelier, Mécaniciens, carrossiers, commercial VL, PL, TP)

-Santé( pharmaciens, infirmiers, auxiliaires puériculture...)



Je suis en recherche régulière de ces types de profils...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Audit