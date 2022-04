Déjanire PALCY

Vous avez besoin de transversalité dans votre structure et l'environnement représente un challenge pour vous ?



Inscrite à l'ISEADD (Groupe HEMA) en vue de réaliser un Mastére Management en Environnement en alternance : Gestion de l'Eau, de l'Air, de l'Energie et des Déchets;

Je vous propose d'accompagner vos équipes dans ce challenge, tout en vérifiant au quotidien que les différents objectifs et plans d'actions restent efficient pour la production. Pour cela, je suis dans la capacité d'intégrer différents de vos services comme celui de la communication, de la qualité ou le service HSE.



Parce que l'environnement représente aussi des économies, ne dormez pas sur de l'argent qui dort !



Mes compétences :

Environnement

Qualité

Sécurité

Communication