Dekougbonto HENRY

Je suis né le 22 juillet 1958, marié et père de trois enfants. Je suis entré dans la vie active le 15 mars 1982 et y ai mis un terme le 12 août 2004.

Je suis actuellement à mon compte par la création d'une Société dénommée "SANCTUS DEUS" ayant pour vocation l'importation des matériaux de construction et autres.

Ma fonction actuelle est donc "Associé Fondateur". La société est créée en mars 2002.

Je recherche actuellement des partenaires étrangers en cette matière et autres en vue de rayonner les importations pour le rayonnement de la structure.