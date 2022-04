Del GAUTIER

Bientôt diplômée et spécialisée dans le coaching individuel et en équipe, je recherche des entreprises qui souhaitent accroître les performances de leurs collaborateurs et de leurs équipes: à travers le développement du leadership, de la cohésion, de l'accompagnement au changement et du bien-être au travail. Le but étant d'augmenter concrètement l'efficacité de vos collaborateurs, mais également de diminuer significativement le désengagement et ses conséquences : faiblesse de l'initiative et déresponsabilisation.

N'hésitez pas à me contacter!