Delabre CHRISTOPHE

Actuellement en poste chez Ascometal depuis 10 ans en tant que responsable de domaine SAP sur la partie logistique.

Depuis maintenant 20 ans j'ai participé à la mise en oeuvre et au support de différents projets au sein de grands groupes (Alcatel, Saint-gobain, Nestlé,...) mais aussi au sein d'entreprises de taille moyenne.

A travers ces expériences, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets complexes, sur différents modules de SAP, et de comprendre les diverses problématiques métiers (achats, stocks, production, vente, logistique) au sein de l'entreprise, et ce dans différents domaines industriels (sidérurgie, mécanique, télécoms,...)

Aujourd'hui, fort de ces expériences, je souhaite redonner une nouvelle dynamique à ma carrière en évoluant comme ingénieur conseil ou en tant que chef de projet SAP.



Mes compétences :

ERP

SAP R/3

SAP Supplier Relationship Management

SAP Sales and Distribution

Logistique

SAP Production Planning

Informatique