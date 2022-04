Delalande ANTHONY

De formation initiale UTC, filière vibro-acoustiques, j’ai une expérience de plus de 5 ans dans l’ingénierie mécaniques en calculs et conception dans différents pôles de l'industrie ( automobile , défense et aéronautique).



Actuellement Ingénieur mécanique et hydraulique chez Snecma (Villaroche) , j'oeuvre pour le développement des infrastructures d'essais.







Mes compétences :

acoustique

Gestion de projet

Management

Mécanique

Modélisation

Modélisation numérique

Sport

Vibrations