Rolland BOUVIER

Passionné depuis très longtemps par l'innovation dans les domaines techniques, c'est la robotique qui a été la cible initiale de mon parcours professionnel.

Après un premier diplôme en électronique et informatique industrielle, j'ai opté pour l'Université de Technologie de Compiègne d'une part pour sa renommée, mais aussi pour son enseignement autant orienté mécanique qu'électronique. En effet cette pluridisciplinarité m'apparaît primordiale pour mon développement professionnel.

Je bénéficie en outre d'une très forte capacité d'adaptation, dans la vie courante, et professionnellement, par exemple pour prendre en main un nouveau langage de programmation. Ma créativité, mon sens du travail d'équipe et de l'initiative m'ont permis de prendre la tête de projets scolaires ou associatifs, tels que la participation à un concours de robotique inter-IUTs, où j'avais pour fonction la coordination des ressources en plus des développements techniques.

Fortement attiré par des missions à l'international, j'ai effectué mon projet de fin d'études en Chine, où j'ai pu démontrer ma détermination et mon sens des responsabilités en ayant à charge le suivi de la fabrication de cuves pour autoclaves industriels. Au cours de cette mission, j'ai pu être en relation avec des ingénieurs conduite de chantier et confirmer mon intérêt pour prendre en charge ce type de poste.



Aujourd'hui, motivé, autonome et mobile je souhaite m'investir et réaliser mes objectifs professionnels, au service d'une structure dynamique, tout en participant activement à son développement.



Mes compétences :

Adaptabilité

Automatisme

Autonomie

Electronique

Électrotechnique

Gestion de projets

International

Mécanique

Programmation

Robotique