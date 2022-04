Delalaurencie ALBANE

J'ai eu depuis quelques années la chance d'apporter ma contribution professionnelle au sein d' entreprises basées pour la plupart en région Tourangelle et essentiellement dans les secteurs d’activité tels que l’industrie - textile - Logistique et Bien-être:



1.Assistance commerciale / Administration des ventes:

• Gestion de portefeuilles clients = > Répondre aux besoins clients, les solliciter.

Assistance conseil auprès de la clientèle, analyse des dossiers.Traitement des offres de prix.

• Reporting forecast = > suivi des objectifs clients , suivi des stocks, approvisionnements; commandes

• Facturation et suivi du colisage, prise en charge des réclamations clients écrites et téléphoniques



2.Besoins de l’Entreprise :

• Sourcing fournisseurs et prestataires : lancement des consultations (analyse offres, sélection selon critères coût, qualité, délai.) , négociation.

. Gestion des Approvisionnements en fonction des flux de production. Constitution d'un stock selon contrat client/fournisseur.

• Mise à jour d'un portefeuille fournisseurs international en vue des certification ISO

Vérification des normes européennes, des contrats en cours.



3. Travailleur Indépendant:

Activité exercée depuis Janvier 2014 en plus des fonctions de salarié.

Depuis le 1 Avril 2015; activité à temps complet.

Développement d'un réseau marketing, management et formation.



4. Cours Anglais, Espagnol et Français donnés depuis 2000 à des étudiants et adultes.



Langues parlées : anglais et espagnol. Notion de japonais et catalan.

Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel et Power Point)