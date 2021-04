Marc SARDA

Depuis plus de huit ans , j’ai plaisir à enseigner.



Au sein de l'EPF (école d'ingénieur), l'Université Montpellier 1 (Institut des Sciences de l'Entreprise et du Management), l'IUT Occitanie ( département Génie Biologique et Gestion des Entreprises et des Administrations), l'Epitech(école supérieure d'informatique), Scholae(Lycée), R.I.S.E., l'Académie.Internationale des.Métiers de.Golf., Révisions Vacances, Le Tennis étude des Hauts de Nîmes, je fais vivre, j'explique et je m'efforce de donner le goût aux Mathématiques auprès de plus 15 classes et de100 élèves du secondaire et du supérieur jusqu'à Bac+3.



Une grande partie de mes élèves ont été dans l’enseignement supérieur, issus de cursus très variés(Classes Préparatoires aux grandes écoles,Classes préparatoires intégrées,Université de Sciences d'Économie et de Sciences Sociales,Écoles de commerces), ce qui m'a permis d'avoir une expérience importante des élèves et à faire preuve d’adaptabilité dans une activité qui vise à la progression et à la réussite scolaire et professionnelle.



Cette expérience m’a amené à développer une méthode pédagogique basée sur une approche concrète des sciences, avec des exemples d'application, des exercices ciblés, des mécanismes méthodologiques et le développement d'une relation de confiance.



La pédagogie est pour moi un domaine de recherches et d'améliorations perpétuelles afin de rendre la transmission du savoir toujours plus efficace, intéressante et durable.



Mes compétences :

