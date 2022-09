Marc SARDA

Dés me débuts dans le monde d'internet, tous les aspects de ce nouveau canal de distribution m'ont passionné : Développement, création, communication, ... et tous les moyens pour arriver à créer une stratégie pour faire réussir un projet sur ce nouveau média.



Curieux, j'ai rencontré au fil du temps un tas de personnes avec qui j'ai pu échanger et ainsi améliorer ma vision du webmarketing : Du e-commerce à la génération de lead, du SEO au SEM en passant par le RTB ou encore du responsive à la démarche mobile first, tout est en perpétuel mouvement et nous oblige à se dépasser.



Désormais, ce canal est devenu multiple avec les smartphones, objets connectés, tablettes et démultiplient les possibilités et les moyens de toucher différemment un prospect ou un client.



Mes compétences :

