Helene ALAUZE

SYNERPAC Conseil ( http://www.synerpac.com ) propose aux dirigeants des TPE, PME-PMI des solutions d'accompagnement pour bâtir et mettre en oeuvre une stratégie de développement commercial et marketing.



Nous intervenons en conseil et formation :



- Pour optimiser votre démarche marketing : connaissance de votre marché, définition de votre stratégie, choix opérationnels pour votre distribution

- Pour piloter vos actions de développement commercial avec la formalisation d'un Plan d'Action Commercial :

o Optimiser votre organisation force de vente, vos outils et vos méthodes de ventes, la gestion de votre information commerciale

o Fidéliser vos clients : animation de réseaux, séminaires, formation

o Prospecter : identification des cibles, plan de prospection

- Coordonner & développer votre communication

o Votre identité visuelle : charte graphique, logo…

o Vos outils : plaquettes, powerpoint, documentations commerciales et techniques, site internet

o Votre notoriété : relation presse, communiqué de presse, relations publiques



Mes compétences :

Communication commerciale

Management

Développement commercial

Conseil

Marketing

Communication

Conseil marketing

Gestion de projet