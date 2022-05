Olivier MAGNAN

Tout ça, mais en 30 ans ! Journaliste depuis mon 1er job (JRI FR3 Reims), j'ai connu PQR, presse spécialisée - transports, high tech, Internet, photo... -, presse africaine (Jeune Afrique), presse économique hebdomadaire gratuite (rédacteur en chef d'Économie Matin), puis j'ai créé GreenBusiness, mensuel B to B pour les acteurs du développement durable. Un rien de radio (BFM). De télévision (programmes courts pour i > Télé, TF1...). Deux lancements d'entreprise de presse - l'environnement vu par les entreprises et le premier, unique et exhaustif catalogue Apple !



Mais un détour par l'édition, 3 années durant (1999-2002), m'a plongé dans l'univers du livre : l'écrire, le traduire, chercher des auteurs, les réécrire, les promouvoir...



J'ai publié en mars 2009 "Mon banquier, la crise et moi". Puis j'ai été la plume du grand maître du Grand Orient de France pour "Les loges de la République" (septembre 2009). J'ai consacré un livre paru aux éditions du Moment en septembre 2010 au "Mentaliste" français. Bouclage d'un important "Atlas du développement durable" chez Eyrolles. J'ai traduit des auteurs américains – Zecharia Sitchin, David Bartlett, David Icke – avant de publier chez Dunod "les règles d'or pour réussir le financement de votre entreprise" (2011).



Chez Hachette, deux biographies (collection "Reines, maîtresses et favorites"), Anne d'Autriche et Marie Walewska.



Chez Chronique, deux "Vraies histoires", Les instits (2014), Les hôtesses de l'air (2015). Puis Ces routes qui ont fait la France (2015).



Rédacteur en chef free-lance, j'ai redonné une allure et un ton au magazine phare de Publi-News, Point Banque (2012-2013).



D'autres ouvrages en cours d'écriture.



Mes compétences :

Conception

Ecriture

Édition

Journalisme

Littérature

Voix off

Communication

Presse

Internet