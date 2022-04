Délali APEDO

ADGES Business Development

Développement Commercial- Stratégie d'Entreprise

Tel : +331 83 62 97 49 Mob:+33 6 27 38 32 52 contact@adges.fr



L'Asie du Sud Est, Hong Kong et la Chine vous tendent les bras du 23 au 28 septembre 2014



Cet événement en Septembre est une opportunité exceptionnelle où l'ASIE se positionne uniquement en tant qu'acheteuse. Il est soutenu par la ville de Canton et aucune marque chinoise n’y exposera !

Ce sont des Rencontres avec les importateurs de 12 Pays: les 10 pays d'ASIE du SUD EST, Hong Kong et la Chine.



Dès aujourd'hui, toute entreprise désireuse de participer à cet évènement peut bénéficier d'un test de Marché gratuit*

Nous serons heureux de vous accompagner efficacement à tirer le plus profit de cet évènement !

Découvrez -le surArray



ADGES vous accompagne à travers 3 Services Principaux:

- Stratégie Financière et Accompagnement au Financement des Projets Entrepreneuriaux

Montage du Projet -Ingénierie Financière- Formation au « Pitch » devant les Investisseurs

- Communication et valorisation de l’image de l’entrepreneur

- Développement Commercial et Expansion Internationale

Bénéficiez d’un Réseau International de Partenaires Stratégiques et de Clientèle en Europe,

En Afrique Subsaharienne, en Asie, au Moyen Orient et aux US





Mes compétences :

Développement commercial