Guillaume APEDO

Face à la transformation digitale et à la complexité des cyber-menaces vous vous demandez s’il est encore possible assurer la sécurité de vos données, de vos applications et de vos infrastructures.

Vous voulez réduire vos coûts et externaliser une partie de vos activités et vous vous posez des questions liées à la sécurisation des données.

Votre stratégie a évolué et vous vous demandez comment évaluer et maitriser le risque SI dans le cadre d’une fusion, d’une acquisition, d’un déménagement.



J’ai des solutions adaptées à vos besoins.



Ma stratégie:

Mon cheval de bataille est de m’appuyer sur les bonnes pratiques, les normes, le bon sens pour faire de la sécurité un facteur de productivité et de compétitivité par la maitrise des risques.



Mon savoir faire:

Fort de 22 ans d'expérience, consultant, j’ai intervenu sur des projets transverses dans le monde bancaire, de l’industrie, de l'énergie, de l'armée. J’ai une vision globale du SI et j’ai acquis des compétences reconnues :

• Fonctionnelles : management des risques, gestion de projet, coordination d'équipe

• Techniques : sécurité de l'information, règlementations et normes IT, Infrastructures, systèmes, réseaux.



Ils m’ont fait confiance

AMUNDI ASSET MANAGEMENT / SILCA (Groupe Crédit Agricole) / GDF/SUEZ / GENERALI

DELEGATION GENERALE DE L'ARMEMENT / PHILIPS / IBM / ATOS / DEVOTEAM



Une collaboration « gagnant-gagnant »



Dans la réussite de tout projet, le facteur humain est primordial. Si pour vous aussi, les valeurs clés d’une collaboration efficace sont : l’humilité, l’integrité, le respect, la transparence, l’écoute, la détermination alors engageons nous pour réaliser la vision de l’entreprise!



CONTACT

gapedo@free.fr



Mes compétences :

Ingénierie Réseau

MEHARI

ISO 27001 27002 27005

COBIT 5

Sécurité des systèmes d'information

Management

Gestion de projet

Gestion du risque

Storage Area Network