Delamarre JEAN-FRANÇOIS

D'un premier intérêt pour l'anthropologie et la culture inuit, j'ai réalisé ma formation universitaire qui s'est caractérisée par la mobilité et l'exploration de différentes universités et de différents pays.

Mon deuxième intérêt à toujours été la photographie et c'est comme documentaliste photo chez Hachettephotos (fonds Keystone) que j'ai commencé ma vie professionnelle. Je suis ensuite rentré à l'école Louis Lumière pour une dizaine de formations en photographie et PAO. J'ai complété ce cursus autour de l'image par une formation sur InDesign et Illustrator.

C'est ainsi que j'ai pu gérer à la fois l'image et le texte dans la fabrication d'un livre intitulé "Paroles interdites" parut en septembre 2008 chez Karthala en collaboration avec l'Institut national des langues et civilisations orientales.

Aujourd'hui je développe le côté image de mes compétences en travaillant dans un laboratoire professionnel.



Mes compétences :

Photographie

Photoshop