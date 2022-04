Delangle AGNES

Suite à des problèmes de vue, je ne peux plus exercer mon métier de comptable. Né et évolué au sein de l'exploitation de mes parents, compagne d'un éleveur de bovins charolais, j'ai décidé de m' installé.Suite au décès de mon papa, j'ai repris sa structure qui comporte 45 vaches à veau et leur suites, ainsi que des parcelles pour permettre la culture et devenir autonome en paille et céréales.



Mes compétences :

Agriculture

bovin

Gestion