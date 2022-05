Romain HURDEQUINT

Après 6 années de travail en Marketing Digital à Lyon, j'ai maintenant le challenge de mettre en place un service Webmarketing pour ITIS Commerce et de faire que ça soit un succès!





J'ai appris et perfectionné:



● La Stratégie Digitale: A travers des recherches en ligne et une analyse benchmark de la concurrence, je suis à même de designer et construire de solides stratégies digitales pour atteindre des objectifs prédéfinis.



● Ergonomie et statistiques: A travers mon expérience et l'analyse des concurrences, je détermine la meilleure façon d'améliorer les retours en améliorant la navigation, la facilité pour trouver les informations et mettant en avant les éléments de réassurances.



● Génération de lead & E-commerce: Je permets la génération de lead ou de ventes avec ROI à travers divers sources de trafic: les recherches organiques, Adwords, l'emailing et les réseaux sociaux.



● Analyse Web: J'utilise l'analyse d'outils comme Google Analytics, Adwords or Facebook pour mesurer la situation initial. De là, je mets en place des changements, les mesure et répète le cheminement.



Mes compétences :

Snowboard

Médias sociaux

Webmarketing