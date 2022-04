Delannoy GABY

Responsable du groupe de solidarités nouvelles face au chômage à Lille SNC et coordinatrice des groupes SNC du Haut de France. Venez découvrir notre association pour devenir accompagnateur SNC en visitant notre site snc.asso.fr .Notre association a déjà plusieurs groupes SNC dans le nord : 2 groupes à Douai, Lille-est, Lille-ouest, Marcq en B, Mouvaux, dans le pévèle, à Prémesques et 2 groupes à Valenciennes. Présents aussi à Amiens et Soissons. Un groupe en création sur Grande Synthe. Actuellement je suis à la recherche de bénévoles pour créer de nouveaux groupes dans des autres villes du Nord et le Pas-de-Calais. Nos groupes cherchent aussi de nouveaux accompagnateurs. J'attends vos questions... et vos contacts Merci GABY DELANNOY

Un nouveau groupe SNC à Arras, à Roubaix. Merci de me contacter si vous voulez en faire partie.

PS: Si vous souhaitez un contact dans le cas de recherche d'emploi, merci de prendre contact avec moi

par le site snc .asso.fr Demande d'aide... groupe Lille-ouest



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Animation des groupes SNC NORD