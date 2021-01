Souriant, aimant acquérir et partager des connaissances et impliqué.



20 années d'expérience marketing et commerce dans les domaines de l'édition, de la communication et de l'imprimerie.



Passionné par les nouvelles technologies sans être accro !



Pour en savoir plus, c'est simple : contactez moi et engageons la conversation :-)



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Achats

Communication

Négociation

Imprimerie