De double formation scientifique et marketing de l'ESSEC avec une expérience de plus de 15 ans au sein des leaders du marché, je suis une professionnelle de la vente et du marketing international dans le domaine du B2B plus précisément des Life sciences et biotechnologies. Convaincue que le futur d'un marketing efficace en B2B passera par le digital, je suis actuellement un MBA en marketing digital et je suis disponible pour un nouveau challenge professionnel à partir de janvier 2016.

J'ai d'ailleurs réalisé dans le cadre de ce MBA un Blog dédié à cette activité : http://btob-and-digital.com. Je tiens aussi un blog de curation ScoopIt sur différents sujets autour du Marketing digital B2B : http://www.scoop.it/u/christelle-austruy.



Marketing



• Marketing Digital : Inbound and Outbound marketing, marketing automation, SEM (SEO, SEA, SMO)

• Réalisation de plan stratégique et opérationnel

• Management de campagne commerciale et marketing

• Lancement de produit

• Réalisation d’outils promotionnels

• Formation des commerciaux

• CRM, marketing digital et automatisé

• Développement de relations privilégiées avec les leaders d’opinion et les prescripteurs.



Management



• Management persuasif et collaboratif

• Management de projet

• Planifie, organise, et contrôle les actions

• Mobilisation des équipes

• Coaching

• Leadership



Mes compétences :

Marketing

Biotechnologies

Management

Stratégie digitale

Leadership

Relation client

Sciences de la vie

Marketing stratégique

Marketing B2B

Vente B2B

Rédaction de contenus web

Webmarketing

Inbound marketing

Video Marketing

Réseaux sociaux

Logiciel CRM

SMO

SEM

SEA

SEO

Web analytics