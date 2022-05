Line GIUNTA

Ma longue expérience dans les grandes entreprises et au service des collectivités locales m'a permis de mettre mes compétences au services de grands groupes.

Associée de la SARL Kaléidocoach, spécialiste de l'évènementiel, je mets tout en œuvre pour offrir aux clients des solutions clés en main, en fonction de leur cahier des charges.

Du repas d'affaires de quelques personnes à la convention annuelle regroupant 1000 collaborateurs, la solution apportée sera à la hauteur de l'évènement, dans le seul but de l'entière satisfaction du client.

A Paris, en Ile de France, en province ou en Europe, je propose des lieux intimistes ou exceptionnels qui feront que vos clients, vos invités, vos prospects se souviendront de cet évènement et y associeront votre entreprise.

Pour toutes demandes, merci de ma contacter au : 06-30-50-95-66 ou par mail : contact@kaleidocoach.fr

