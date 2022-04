Delanye AGUDZE

A la suite de 3 années passés chez BRIGHTPOINT France, anciennement DANGAARD TELECOM, tout d’abord en tant que Préparatrice de Commande pendant 11 mois puis en tant que Chef d’Equipe pendant 2 ans et 1 mois je suis aujourd’hui inscrite au CFA AFT-IFTIM de Genevilliers pour suivre une formation de Technicienne Supérieure en Méthode et Exploitation Logistique (TSMEL).



Cette formation d'une durée de 24 mois m'a permis de renforcer mon expérience acquise sur le terrain et d'élargir mes connaissances dans le domaine de la logistique.



Ma formation prenant fin au 30 juin 2012, je suis actuellement à la recherche d'un emploi qui me permettrais de mettre en pratique ce que j'ai appris et de m'épanuoir complèment dans cette branche.



Mes compétences :

Chef d'équipe

Gestion de stock

magasin

Préparation de commande

STOCK'