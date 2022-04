Delarose AUDE

A la suite d’un parcours en Géographie mêlant aménagement du territoire, environnement et développement durable, je suis actuellement en poste à SAFEGE au sein du pôle environnement de l'unité industrie.



En collaboration avec des partenaires privés ou publics je réalise un suivi de divers projets d'aménagements urbains ou d'infrastructures hydrauliques en:

- apportant une expertise et un conseil environnemental,

- réalisant les dossiers réglementaires associés à ces projets (étude d'impact, dossier loi sur l'eau, dossiers sites classés...)

- réalisant des études d'impacts environnementaux.



Je réalise également des réponses aux appels d’offre (marché public et gré à gré). Avec ces compétences, j’ai acquis une autonomie me permettant de réaliser les productions de la phase commerciale au rendu final.





J’ai pour ambition d’évoluer dans ce monde professionnel, que ce soit dans les domaines de l'environnement, du développement durable ou de l'aménagement urbain.

Dans cet objectif je souhaite acquérir encore des connaissances dans différents domaines de l'environnement au sens large ainsi que des compétences en management, gestion d'équipe et commercial.







Mes compétences :

évaluation environnementale

étude d'impact

environnement

développement durable

gestion de l'eau