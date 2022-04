Delaunay MARC

Issu d'un cursus en sciences de la vie et d'un Master professionnel en communication scientifique et médicale, j'exerce au sein d'une agence de communication médico-marketing où je conduis des projets et campagnes tous supports et de haut niveau scientifique : imprimés, digitaux, événementiel, rédaction médicale français/anglais, enquêtes nationales de pratiques, couvertures de congrès internationaux, etc.

Mes clients sont les services marketing et affaires médicales des industries de santé. Je travaille à la fois dans le contexte français et à l'international, pour des produits à haute valeur ajoutée, essentiellement prescrits à l'hôpital.



J'ai auparavant travaillé dans l'éditorial scientifique, presse, édition et communication, pour des supports exigeants (Editions Gallimard, Larousse Médecine, Belin - Pour La science, Inserm). J'y ai acquis de très fortes compétences rédactionnelles et, plus généralement, dans la production de contenu.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Édition scientifique/médicale

Communication médicale

Communication digitale

Communication événementielle

Conception-rédaction scientifique/médicale

Management

Communication scientifique

Account management

Industrie pharmaceutique