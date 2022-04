Delaune LAURENCE

.Actuellement en recrutement pour un ingénieur

Chargée de développement et de recrutementchez E.A.I entreprise de consultant en informatique Métier passionnant , au sein d'une entreprise humaine et qui partage de vrai valeurs.





Titulaire d'un B T S action commerciale, j'ai eu de nombreuses expériences professionnelles dans les domaines commerciales.

Développement du conditionnement boite 33 cl pour la societe Heinneken, Banquière, Responsable d'un magasin pour enfant.



Ensuite j'ai intégré la société COCA COLA en tant que commerciale sur le secteur du 27 et 76.

L'essentiel de mon métier consistait à développer un portefeuille client et faire de la prospection, pour la mise en place de la distribution automatique. J'ai su m'associer avec des partenaires locaux afin de m’intégrer au sein de grande entreprise. Innovation autonomie, la curiosité font partie des compétences que j'ai su acquérir.



Le fait d'avoir une très bonne formation commerciale, j'ai eu envie de faire en plus du management et du recrutement. C'est ainsi que j'ai eu le poste de responsable d'agence dans le domaine de l’intérim.



Mes compétences :

autonome

Commerciale

Coordinatrice

dynamique

Ecoute

Facilité d'adaptation

Management

Mobile

polyvalente

Prospecter

Responsable d'agence

Rigoureuse