Delaye MATTHIEU

Je suis gérant des sociétés MDSI et MDSI@domicile à La Réole, que j'ai créés en 2004 et 2007.

Nous proposons des services informatiques complets (magasin, contrat de maintenance pour les pros, site internet, création de logiciel, service à la personne).

Nous sommes orientés logiciels libres.



Je suis aussi adjoint à la culture à La Réole et impliqué dans quelques associations (commerçants, festival...).



Mes compétences :

Contrat de maintenance

Culture

Informatique

Logiciel libre

Maintenance

Services à la personne