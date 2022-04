Jonathan TCHINDA TCHIO

Actuellement Chef de projet équipe de développement (développeurs en France + offshore). L'équipe assure la TMA corrective et évolutive de la partie ETL, Ordonnancement des tâches et transfert de flux.

L'application, consiste à centraliser dans un seul outil la comptabilité d'une entreprise et de toutes ses filiales.

- 2 technologies principales pour la réalisation de cette application: Oracle Applications eBussines Suites et l'ETL Ab Initio. Les 2 parties communiquent au moyen de CFT/A&P pour le transfert de fichiers et les traitements sont pilotés au moyens de l’ordonnanceur $Universe.

- La partie ETL permet de transformer des flux reçus des applications amonts dans des formats directement chargeables dans l'ERP Oracle Applications. Les données contenues dans ces flux sont également contrôlées par rapport au contenu d'une base de données Oracle

- Outils & systèmes pour la partie ETL: Machine Sun UNIX, outil ETL Ab Initio, SGBDR Oracle 10g, framework dbForms utilisé pour le dev d'une IHM permettant de mettre à jour les tables de la base de données.



Mes compétences :

Expert technique Ab Initio

Transfert fichiers via CFT

Ordonnancement des tâches via $U

Chef de projet informatique

Restitution de données (BO)

Oracle GoldenGate