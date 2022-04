Delcambre MYLENE

Après avoir passé quelques années dans l'opérationnel (Management Assurances), je suis passée sur des fonctions supports (Organisation, CI et Maîtrise des Risques).

Actuellement, je veux me concentrer sur des fonctions de management liées à l'organisation et/ou au Risk Management (mixer l'efficience opérationnelle à la gestion des Risques en réalité) et cela, en Provence ou ailleurs (France/Belgique/Luxembourg).



Spécialités : Assurance (IARD mais aussi Vie, Prévoyance, Santé), management, change management, organisation, fusion, gestion de projets, gestion des risques, Solvency II, gestion de projets, efficacité opérationnelle, assistance à maîtrise d'ouvrage, MOA, optimisation des processus.