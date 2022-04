Delcoigne HÉLÈNE

J'aime prendre en charge des projets d'envergure comme des ouvertures de magasin par exemple et les mener à bien avec mon équipe. Voir mes collaborateurs apprendre et se professionnaliser est une satisfaction personnelle car j'aime transmettre mes connaissances et je considère que chacun apporte au groupe. Je suis orientée aux résultats mais aussi au bien être des équipes et j'adapte mon management à mes collègues, déléguant aux plus autonomes et accompagnant les plus novices.

Les valeurs qui m'importent sont la confiance et le respect. Travailler en toute confiance avec ses collaborateurs permet de se concentrer sur les actions à mener et de prendre plus de plaisir au quotidien.



Mes compétences :

Gestion

Commerce

Management

Sécurité des biens et des personnes

Formation

Recrutement

Fidélisation client

Indicateurs commerciaux

Reporting