Delcourt LUC

Inspection - Surveillance - Qualité – Sécurité – Environnement, j’ai passé la majeure partie de mon activité professionnelle au sein du Groupe AREVA, pour le suivi Qualité de la construction des Centrales Nucléaires en France et principalement en Asie (Chine).

Après avoir démarré ma carrière dans la construction de matériels ferroviaires (en 1983), j’ai rejoint, en 1990, le secteur Nucléaire pour m’orienter vers la fonction de Management dans les domaines de l’Inspection, le Contrôle, la Surveillance, la Qualité, la Sécurité et l’Environnement.

29 années d’activités, de savoir et de connaissances dont 22 ans d'expérience bâties sur les grands sites du Groupe AREVA.



Mes compétences :

Communication

Management

Audit

Formation

Conseil