Delcroix SOPHIE

J'ai plus de 20 ans d'expérience en agroalimentaire, dans le secteur de la GMS et du réseau Traditionnel, tant en France qu'à l'International.

J'ai un double parcours en Commercial (10 ans), Marketing (+10 ans) et enfin dans le conseil (5 ans) : d'abord à l'Export, puis en tant que Responsable Grands Comptes. J'ai ensuite changé de métier et pris une Direction Marketing & Communication, où j'ai notamment pleinement participé à la création d'une marque, créé la nouvelle fonction dans l'entreprise, et développé la structure. Le tout dans un contexte international, d'une forte évolution d'entreprise et de rachats successifs. Depuis 5 ans dans le Conseil Mkt et Vente à l'International, je travaille avec des Industriels étrangers, des Collectives, ou des organismes gouvernementaux qui souhaitent développer leur activité en France.

(Voir mon profil Linkedin pour plus d'actualités )



Mes compétences :

Agroalimentaire

MArketing

Vente