Deleersnyder LAURA

Forte d’une expérience réussie de 2 ans en agence de communication, je recherche un poste de chef de publicité ou chargée de projet en communication/publicité/marketing.



Dynamique et compétente, j’aime relever de nouveaux challenges et apporter de la valeur ajoutée à toute chose. Créative, organisée et proactive, je m’adapte rapidement aux exigences et besoins de la structure dans laquelle je suis investie.



Pour plus d'informations, vous trouverez mon CV détaillé sur :Array



Mes compétences :

Médias

NTIC

Relations Publiques

Audit

Enquêtes

Communication

Marketing

Relations Presse

Conseil