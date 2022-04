Delelis DAVID

J'interviens sur le champ de l insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. je suis mis à disposition auprès de la mission locale du Douaisis dans le cadre du partenariat. je suis formateur de formation. je suis spécialisé dans les techniques de recherche d'emplois.

mon but est de poursuivre ma carrière sur le champ de l'insertion professionnelle.

je suis issu d'un parcours parsemé d'expériences diverses et portant sur des secteurs d'activité multiples comme les métiers de la bouche, du bâtiment, de l'industrie, de la formation des adultes et des publics jeunes.

ayant moi même vecu dans un environnement difficile et étant issus d'une famille modeste, je comprend les situations difficiles et je pense pouvoir m'investir davantage pour aider ceux qui en ont besoin.

bref, je considère que mon parcours professionnel est une belle preuve de réussite pour quelqu'un de "ma classe sociale" .

je peux contribuer à redonner de l'espoir aux personnes démotivés par la succession de déceptions professionnelles.



Mes compétences :

placement