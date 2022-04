Delepierre CYRILLE

Si on travaillait ensemble ? Pourquoi pas mais ça serait pour un poste qui me passionne et dans lequel je m'épanouirai ...

Je suis passionné par la formation, les ressources humaines, la gestion de projet et l'immobilier donc je serais à l'écoute d'opportunité

- dans le domaine de l'immobilier en tant que responsable relation client

- dans le domaine des ressources humaine en tant qu'assistant gestion du personnel

- dans la formation en tant que formateur

- leader services et relation client



Je pourrais choisir de continuer mon parcours au sein de mon entreprise donc pourquoi je la quitterais ? Pour sortir de ma zone de confort, me challenger et re-dynamiser mon parcours professionnel.



J'ai naturellement l'esprit d'analyse et de synthèse. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des compétences en management d'équipes, en relation client B to B et B to C et en techniques de formation. J'ai également pu acquérir quelques connaissances en gestion de projet et dans les ressources humaines.



Mobilité sur toute la France ou presque.



N'hésitez pas à me contacter cyrilledelepierre@yahoo.fr



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Service clients

Plannification du travail

Formateur

Développement des compétences

Relation client

CRM

Responsable de secteur

Plannification

Cross canal

Management

Project Management