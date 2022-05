Mon parcours professionnel riche et varié dans les domaines industriels, agroalimentaires et des nouvelles technologies démontre ma polyvalence, ainsi que mes capacités d'adaptation et d'investissement dans la gestion de projets.



Mes compétences :

HSE

Supply Chain

Achats

ADV

Service clients

Logistique

International

Import

Export

SAP

Sage Accounting Software

IBM AS400 Hardware

Government Legislation

Easylog

EDI

Brio DataPrism