Delepine NICOLE

Nicole



En poste assistante de vie sociale à mi-temps.Recherche un complément de 14 h à 18 h.

Formation par un organisme privée à domicile.

Aide à la gestion administrative pour les personnes ayant des difficultés à gérer leur quotidien et entreprises. (CESU)

Démarche et salaire fait par moi-même

Courrier avec les instances de l'état .

Gros dossier administratif

Me contacter si vous avez des besoins









BTS management des unités commerciales en alternance

Relation clientèle :

- accueil, conseil, fidélisation

- vente de services

- service après vente

- gestion litiges



Boutique :

- gestion des stocks

- application du concept

- suivi des contrats



Logiciel :

- utilisation du pack office, logiciel kara

- maitrise des systèmes d'exploitation android, apple



Services proposés : adsl/data/mobile/assurance

étude bac pro secrétaire comptable



Logiciels: Ciel, Excel, Word (2003/2007), quadra PowerPoint, lotus, Outlook, internet.

Formation professionnelle 2007/2008 Secrétaire Comptable

Brevet des collèges

Brevet National de secourisme

Anglais



Permis B



Mes compétences :

Secretariat

Assistante administrative

Facturation

Commerce

Rapprochement bancaire

Esprit d'équipe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access