Deler MYRNA

J'ai 24 ans d'expérience, dont 10 ans en comptabilité en tant que Comptable Unique dans une société de recherche clinique (2006/2010). De Depuis le mois d'octobre 2012 a ce jour je suis Gestionnaire en Comptabilité (Comptable Unique) chez WESDER SAS (import export via la Chine) : Auxiliaires , frais généraux, Achats, Ventes, Trésorerie. Mes expériences font de une Polyvalent dans le métier de la Comptabilité.



En 1996, j'ai acquis un diplôme de niveau Bac + 2 en gestion et comptabilité. Mon parcours m'a amenée dans diverses structures à taille humaine où j'ai pu occuper des postes polyvalents.



Au cours de ma dernière expérience, ma fonction s'est dirigée vers un profil de comptable unique. Cela m'a permis de mieux me situer et de savoir que je souhaite poursuivre dans cette voie.



A mon sens, la fonction comptable est stratégique. Il s'agit d'une fonction dont aucune entreprise ne peut se passer.



Je souhaite l'exercer dans l'optique de pouvoir conseiller les dirigeants. Je sais faire preuve de rigueur. Je suis capable de travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie. J'aime partager mes idées et je privilégie la coopération et la communication.



J'ai le sens de l'anticipation : cette aptitude me permet de respecter les délais et d'éviter les à-coups.



Reconnue pour mon professionnalisme, je dispose d'un savoir faire qui me permettra de faire face à toutes les situations liées à l'activité comptable.



Mes compétences :

Banque

Comptabilité

Comptabilité client

Frais Généraux

PME

PMI

polyvalente