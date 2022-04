Bonjour,

Je m'appelle Delestre Eric et j'ai 44 ans je vis à Petit-Couronne, marié et père de deux enfants adultes.

Je travail dans les travaux publics depuis 1984 et j'ai acquis une certaine expérience professionnelle.

Mon rôle au sein de la société est surtout de former les jeunes au métier du TP.



Je voudrais me lancer dans la formation a temps complet au sein d'un centre d'apprentissage.



Mes compétences :

son planning