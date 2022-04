Delestre GHISLAIN

Après trois ans et demi de contrat au sein de l’unité BIOGER-CPP (BIOlogie et GEstion des Risques en agriculture - Champignons Pathogènes des Plantes), j’ai eu la possibilité de travailler sur différentes maladies du blé (fusariose, rouille brune, rouille jaune, septoriose). Ces expériences m’ont permis notamment d'acquérir de solides compétences en serre et en chambre climatique (semis et inoculation de blé, phénotypage rouille brune et septoriose) mais également en laboratoire (extraction d’ADN, génotypage, qPCR).



Appréciant la phytopathologie ainsi que le travail sur plantes (du semis à la notation de maladies) et le travail en laboratoire (microbiologie, biologie moléculaire), je suis à l’écoute d’opportunités permettant d’approfondir mes compétences dans ce domaine.



Mes compétences :

Biotechnologie

Microbiologie

Biochimie

Séquençage

Encadrement d'équipe

Génotypage

Microsoft office

Biologie moléculaire

Q PCR

PCR classique

Épidémiologie

Spectrophotométrie

Phytopathologie

Gestion de projet