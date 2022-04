De Lambertye GHISLAIN

Mes compétences-clefs :



- Gestion d’un centre de profit : pilotage opérationnel et financier, optimisation de la production

- Management : encadrement d'équipes en environnement multi-sites, relations sociales, résolution de conflits

- Développement commercial : avant-vente, négociation, lancement de nouveaux projets, Reporting

- Relations institutionnelles : relations avec les élus

- Relation Client : gestion de projets, optimisation des outils et des organisations, démarches Qualité



* Compétences Managériales : Persuasion - Adaptabilité - Prise de décision - Vision stratégique moyen et long terme

* Compétences Transverses : Conduite de projets - Orientation clients - Orientation résultats



