Deletre ISABELLE

Bonjour,

titulaire d'une licence psycho du travail suite à une reprise d'étude, j'ai avant tout exercé toute mon activité professionnelle dans le domaine commerciale.

autoentrepreneur, travailleur indépendant puis salarié responsable surface de vente suite au rachat de mon entreprise, j'ai eu l'opportunité d'exercer et d'acquérir des compètences gestionnaires, financières et relationnelles.

Bonne présentation, à l'écoute et dynamique, je suis capable de gerer les dossiers seule et travailler en équipe.

Je suis très sportive et pratique l'équitation en compétition, ce fut d'ailleurs mes premières fonction BEES éducateur

sportif.

Je suis à la recherche d'un poste d'orientation et de formation des adultes et /ou dans la gestion d'une équipe.

Polyvalente par mes différentes fonctions, je recherche également un poste de responsable vente dans le domaine sportif et suis prête à faire mes preuves comme vendeurs si nécessaire.

Ayant été indépendante, je suis disposer à reprendre une activité, toute proposition sera étudiée avec plaisir. actuellement, inscrite autoentrepreneur dans le domaine des sports équestres, enseignement coaching et passage examens fédéraux.



Mes compétences :

Commercial

Compétences relationnelles

Analyse des besoins